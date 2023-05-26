مانشستر يونايتد يحسم تأهله لدورى الأبطال برباعية فى تشيلسى بالدورى الإنجليزى

بات فريق مانشستر يونايتد آخر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، المتأهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارا كاسحا 4 / 1 على ضيفه تشيلسي، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ32 للدوري الإنجليزي.

وضمن مانشستر يونايتد وجوده ضمن فرق المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، الصاعدة لدوري الأبطال، بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث.

في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي نال خسارته الـ16 في المسابقة هذا الموسم مقابل 11 فوزا و10 تعادلات، عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.