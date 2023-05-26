نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة الشرقية برقم الجلوس 2023 الترم الثانى

ننشر لكم نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية برقم الجلوس 2023 الترم الثاني، حيث يترقب الكثير من أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي نتيجة الفصل الدراسي الثاني لعام 2022-2023 محافظة الشرقية، وزاد البحث عنها عبر محركات البحث العالمية جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

وفي هذا الإطار، يستطيع الطلاب والطالبات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني محافظه الشرقية، الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط الرسمي التالي: http://www.sharkia.gov.eg/default.aspx.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

وفي سياق متصل، يمكن للطلاب الحصول عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 من خلال اتباع الخطوات كما يلي:

الخطوة الأولى: على الطالب/ة الدخول على بوابة التعليم الأساسي، ويمكن الدخول عبر الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

الخطوة الثانية: على الطالب/ة اختيار نتائج سنوات النقل.

الخطوة الثالثة: على الطالب/ة إدخال البيانات الخاصة بالطالب والتي تتضمن (الرقم القومي- العام الدراسي والفصل الدراسي).

الخطوة الرابعة: على الطالب/ة اختيار خانة المرحلة الدراسية (الابتدائية).

الخطوة الخامسة: على الطالب/ة اختيار (الصف السادس الابتدائي).

الخطوة السادسة: على الطالب/ة الضغط على عرض نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية أن نتيجة الصف السادس الابتدائي يمكن الحصول عليها فور اعتمادها رسمياً.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2023

مادة اللغة العربية

امتحان الشهر الأول 10 درجات والشهر الثاني 10 درجات، وتحتسب الدرجة الأعلى.

5 درجات سلوك و5 درجات مواظبة.

امتحان نهاية الترم 80 درجة.

المجموع في كل ترم 100 درجة، ودرجة نهاية العام 100.

مادة الرياضيات

امتحان الشهر الأول 4 درجات، وامتحان الشهر الثاني من 4 درجات، وتحتسب الدرجة الأعلى.

امتحان نهاية الترم 40 X 4 = 160 / 5 = 32 درجة.

40 درجة في الفصل الدراسي الأول و40 درجة في الفصل الدراسي الثاني = 80 درجة نهاية العام.

مادة العلوم

عملي 10 X 2 / 5 = 4.

شهر 10 X 2 / 5 = 4.

مواظبة 5 X 2 / 5 = 2.

سلوك 5 X 2 / 5 = 2.

امتحان الترم 20 X 7 / 5 = 28.

ويجمع ما سبق يبلغ مجموع الفصل الأول 40 درجة، وبإضافة 40 درجة الترم الثاني والقسمة على 2 فإن مجموع المادة بنهاية العام 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية

الشهر الأول 4 درجات، والشهر الثاني 4 درجات، وتحتسب الدرجة الأعلى.

درجتين للسلوك ودرجتين للمواظبة وامتحان نهاية الترم 32 درجة.

المجموع في كل ترم 40 درجة، ودرجة نهاية العام 40

مادة الدراسات الاجتماعية

الشهر الأول 4 درجات، والشهر الثاني 4 درجات، وتحتسب الدرجة الأعلى.

درجتين للسلوك ودرجتين للمواظبة وامتحان نهاية الترم 32 درجة.

المجموع في كل ترم 40 درجة، ودرجة نهاية العام 40.