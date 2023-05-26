كيف أثر المناخ على محصول البصل وسعره؟... القصة كاملة

شغل ارتفاع سعر محصول البصل هذه الأيام، مساحة من حديث الشارع، خاصة مع ما يعرف عن هذا المحصول من تدني سعره، قبل أن يفاجئهم هذا العام بهذا الارتفاع، إذ وصل سعر الكيلو من ١٣ إلى ١٨ جنيها في بعض المناطق.

في هذه السطور، نكشف عن أسباب هذا الارتفاع وعن السر فيما وصفه البعض بأزمة البصل.

عيد حواش: أزمة عرض وطلب وللمناخ دور رئيسي

أوضح الإعلامي ومتحدث وزارة الزراعة الأسبق عيد حواش في حديثه لـ"الدستور"، أن أزمة محصول البصل الدائرة حاليًا ترجع إلى أنه بالعام الماضي زرع الفلاحون كميات ضخمة من المحصول ما تسبب في انخفاض سعره، وهو ما جعلهم هذا العام يقللون المساحات المزروعة به بل وانصرف بعضهم عن زراعته في الوقت الذي ازداد فيه الطلب عليه من المواطنين مما أدى إلى ارتفاع سعره.

وأكد حواش أن تغييرات المناخ لعبت دور كبير في حدوث هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن جودة محصول البصل هذا العام قد تأثرت بالتغييرات المناخية والاضطرابات التي يشهدها الطقس، ما بين ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض، ولم تكن في أفضل حال.

خبير زراعي للمواطنين: اقتصدوا في شراؤه واستهلاكه لكي لا يطمع التجار

من جهته، أوضح سيد فرج، الخبير الزراعي، أنه من المتوقع أن يشهد السوق في الفترة المقبلة تراجعًا ملحوظًا في أسعار البصل، وذلك في حال إذا تم وقف تصدير البصل وكذلك إنتاج العروة الجديدة التي ستسهم في زيادة المعروض.

وطالب فرج المواطنين بالاقتصاد في الشراء والاستهلاك البصل خاصة هذه الفترة، لكيلا يطمع التجار ويرفعون من السعر.

أما عن بعض الأنباء عن وقف تصدير البصل، فقد أكد أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي في تصريح له أنه لم يتم حتى الآن صدور أي قرار بشأن وقف تصدير البصل وأن التصدير مازال مستمرًا وبشكل منتظم إلى مختلف الدول المستوردة.

وتابع أن القطاع الزراعي حقق العديد من النجاحات في الفترة السابقة، وخلال عام ٢٠٢٢ تم تصدير حوالي ٦ ونصف مليون طن خضر وفواكه طازجة ومصنعة بقيمة إجمالية بالغت حوالي ٧ ونصف مليار دولار.

الزراعة: 2 مليون و506 آلاف طن من المنتجات الزراعية

ومن جهتها كانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية، حيث سجلت 2 مليون و506 آلاف طن من المنتجات الزراعية خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن 10% على نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت صادرات مصر من البصل 189 ألف طن محتلة االمركز الثالث في الصادرات، بينما صدّرت مصر 12 ألف طن من الثوم خلال نفس الفترة.

كما أنه وحسب وزارة الزراعة فإن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و302 ألف طن، بالإضافة إلى تصدير 456 ألف طن من البطاطس الطازجة.

يذكر أن أزمة البصل ليست محلية ولكنها قد وصلت إلى حد العالمية، إذ أن إنتاج محصول البصل قد انخفضفي أبرز دولتين مصدرتين له حول العالم، وهما الهند وباكستان، وذلك بسبب سيول وفيضانات التي ألحقت أضرارًا كبيرة بمواسم البصل، لذا أخذت أزمة البصل طابعًا عالميًا لا سيما بعد ارتفاع سعره بشكل جنوني.

وكانت قد بدأت الأزمة من الفلبين، إذ سبق وأن أوقفت حوالي عشرة مضيفات طيران في الفلبين بسبب تهريبهن لأكياس من البصل.

وفي لبنان وصل ارتفاع سعر كيلوجرام البصل إلى 70 ألف ليرة.