حالة الطقس اليوم الجمعة 26-5-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار في ساعات النهار مع نشاط شديد للرياح المصحوبة بالأتربة على جنوب البلاد والسواحل الشمالية والغربية، وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة.

حالة الطقس اليوم

توقع تقرير هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس الحار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا في ساعات النهار الباكر والمساء.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس غدًا، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، كما تتوافر فرص سقوط الأمطار الرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وعلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة مئوية للعظمى، فيما تسجل ليلا 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية 31 درجة مئوية للعظمى، بينما تسجل 20 درجة مئوية ليلا.

جنوب سيناء 37 درجة مئوية للعظمى، بينما تسجل 23 ليلا.

شمال الصعيد 35 درجة مئوية للعظمى، و23 درجة مئوية ليلا.

جنوب الصعيد 43 درجة مئوية للعظمى، و24 درجة مئوية ليلا.