"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدٍ الجمعة وحتى السبت الموافق 27 مايو 2023.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يتوقع "يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية"

وأضافت أن "طقس غدًا الجمعة 26 مايو الجاري، سيكون فيه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة".

ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه سيوجد أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40:30% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وستحدث الأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وعن طقس السبت، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وسيناء على فترات متقطعة.

وأضافت "أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40:30% تقريبا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة".