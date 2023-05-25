الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الدكتورة منار غانم،
الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدٍ الجمعة وحتى السبت الموافق 27 مايو 2023.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يتوقع "يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية"

وأضافت أن "طقس غدًا الجمعة 26 مايو الجاري، سيكون فيه نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة".

ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه سيوجد أمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40:30% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وستحدث الأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وعن طقس السبت، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وسيناء على فترات متقطعة.

وأضافت "أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40:30% تقريبا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة".

التواصل الاجتماع السواحل الشمالية الغربية السواحل الشمالية الدكتورة منار غانم القاهرة الكبرى والوجه البحرى القاهرة الكبرى والوجه تفاصيل حالة الطقس المتوقعة تفاصيل حالة الطقس حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في بورصة الدواجن اليوم الخميس 25 مايو

إخلاء سبيل ربة منزل متهمة بالجمع بين زوجين "عرفى ورسمى" بالمرج

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

بالتعاون مع "الصحة العالمية".. محافظ القاهرة تطلق مبادرة الشراكة من أجل مدن صحية

ممثل "شباب مصر" توصي بتعميق الاستراتيجية الوطنية للسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية