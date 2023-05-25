مارسيال وهافرتز يقودان الهجوم.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

أعلن إريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد وفرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الرسمي لخوض مباراة اليوم ضمن الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

مانشستر يونايتد يدخل مباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 69 نقطة.

ويأمل الشياطين الحمر في تحقيق الفوز اليوم أو حتى نقطة التعادل على الأقل لضمان التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل رفقة مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد.

أما تشيلسي فيحتل المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة، ويرغب في الفوز واستعادة نغمة الانتصارات.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف - رافائيل فاران - أرون وان بيساكا

خط الوسط: كريستيان إريكسن - كاسيميرو - جادون سانشو - برونو فيرنانديز - أنتوني

خط الهجوم: أنتوني مارسيال

أما تشكيل تشيلسي فضم كلا من:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: ازبلكويتا - تشالوباه - ويسلي فوفانا - لويس هال

خط الوسط: كارني تشوكويميكا - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير - نوني مادويك - ميخايلو مودريك

خط الهجوم: كاي هافرتز