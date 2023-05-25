الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الموبايل" ممنوع للطلاب والمراقبين.. "التعليم" تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار بمنع استخدام العاملين بلجان الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية، التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك السيد رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

جاء ذلك بالكتاب الدوري، الذي أصدره الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، برقم (22) بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة (الدبلومات الفنية والثانوية العامة) للعام الدراسي “2022- 2023”، وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

كما أصدر الدكتور رضا حجازي، تنبيها لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 وطلاب الدبلومات الفنية، بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ)، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما نص الكتاب الدورى على العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام.

كما نص على أن يكلف رؤساء لجان سير الامتحان أحد الملاحظين من المشهود لهم بالنزاهة والانضباط للقيام بالعمل كمسئول أمن للجنة، ويعاونه في ذلك بعض العاملين للإشراف على البوابات، أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة، واحتواء وتذليل كل ما يعكر صفو أداء الامتحانات.

الثانوية العامة 2023 الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدراسى الدبلومات الفني الثانوية العامة

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