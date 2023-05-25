الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رشا كليب: الجميع يعول على الحوار الوطنى فى كل الملفات وليس التعليم فقط

النائبة رشا كليب
النائبة رشا كليب

قالت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني كل الناس تعول عليه ليس في ملف التعليم فقط، ولكن في كل الملفات.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تمت مناقشة مشروع قانون إنشاء مجلس وطني للتعليم والتدريب، في جلسة اليوم من الحوار الوطني، وسيتم تخصيص جلسات منفردة لمناقشته قبل مكانه الطبيعي بمجلس النواب، وفقًا لتوجيهات الرئيس بمناقشته بجلسات الحوار.

وأكدت أن لدينا تحديا كبيرا وهو أن العمل في التعليم بشكل عام لا يتم وفقًا لرؤية واضحة رغم وجود رؤية مصر 2030 ولذا نحتاج كيانا لرسم خطوط الفترة المقبلة في التعليم. 

وأشارت إلى أن التعليم قبل الجامعي قضية تهم كل بيت مصري، وعلى مستوى الدولة قضية لا يختلف عليها اثنان وهو مفتاح حل كل القضايا الأخرى، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهي مسئولية تقع على كاهل الجميع وليس وزارة التربية والتعليم، أو التعليم العالي فقط، مؤكدة أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في موضوع التعليم الجامعي ولكنه مازال غير كاف، لأن التعليم حق دستوري مصري.

رشا كليب الحوار الوطنى ملف التعليم الملفات التعليم رؤية مصر 2030 التعليم قبل الجامعي

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