الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالتعاون مع البنك الدولي..

"الزراعة" تبحث تطوير الواحات التاريخية في شمال إفريقيا

د علاء عزوز
د علاء عزوز

شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ورشة عمل إقليمية حول دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال إفريقيا، والمقامة في تونس بمشاركة ممثلي تونس والمغرب والبنك الدولي، والمنظمات الحكومية وصناع القرار والباحثون والخبراء وممثلي القطاع الخاص.

ناقشت الورشة الأهداف والنهج والأنشطة المؤسسية المتعلقة بإدارة الواحات وسبل حمايتها، والقضايا الاستراتيجية والمؤسسية المتعلقة بالإدارة المستدامة للواحات التاريخية في شمال إفريقيا بما في ذلك القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة للمياه والموارد الطبيعية، ومواجهة اثار تغير المناخ وفرص التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقدم عزوز ملخصًا عن الواحات بجمهورية مصر العربية تضمن مواقعها وتاريخها، وأهم الأنشطة الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والسياحة البيئية والعلاجية، والتصنيع الزراعي ومشروعات التنمية الريفية.

وفى نهاية الاجتماع، طالب عزوز البنك الدولي بالمساهمة في تطوير الواحات التاريخية في مصر والعمل على نهضتها وتحسين الخدمات المقدمة بها، وتحسين سبل العيش لسكانها.

يأتي ذلك في إطار مشروع دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للواحات التاريخية في شمال إفريقيا الممول من الصندوق الإنمائي "PROGREEN".

الزراعة تبحث تطوير الواحات التاريخية شمال أفريقيا

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