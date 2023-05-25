كولر يرفض التعاقد مع مهاجم محلى فى الصيف لتدعيم هجوم الأهلى

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقفه الرافض في التعاقد مع أي مهاجم محلي لتدعيم هجوم الفريق في ميركاتو الصيف القادم.

وكشف مصدر مسئول أن كولر خلال الفترة الماضية طلب من إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب ضرروة التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل في ظل معاناته الكبيرة بهذا المركز نظراً لعدم اقتناعه بمستوى الثنائي محمد شريف وشادي حسين والاعتماد فقط على محمود عبد المنعم كهربا.

وتلقى السويسري العديد من السير الذاتية للاعبين سواء من الدوري المصري أو الخارج تمهيداً للتعاقد مع أحدهم في الصيف المقبل لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم المقبل.

واستشهد كولر لإدارة الأهلي بالتعاقد مع حسام حسن قادما من سموحة وشادي حسين قادما من سيراميكا كليوباترا ولم يكتب لهما النجاح مع الفريق الأحمر لذلك يرفض بصورة نهائية فكرة ضم أي مهاجم بالدوري المصري لتدعيم هجوم الأهلي وتمسك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر.

في المقابل شهد الاجتماع الذي عقدته لجنة العضوية، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، بفرع النادي بالتجمع الخامس أمس الأربعاء إقبالًا كثيفًا من الراغبين في الاشتراك بالفرع الجديد، والمقرر افتتاحه في الأول من يونيو المقبل.

وقامت لجنة العضوية بعقد المقابلات الشخصية مع الراغبين الجدد في الانضمام إلى عائلة الأهلي، ‏للاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء، والطفرة الإنشائية الهائلة التي يشهدها النادي بما ‏يتناسب مع اسم الأهلي ويلبي طموحات أعضائه. ‏

وجاء اجتماع لجنة العضوية والذي يعد الأول لها بفرع التجمع؛ للتيسير على الراغبين في الاشتراك بدلًا من التوجه للفروع الأخرى لإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعضوية.

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.‏