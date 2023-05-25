الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ارتفاع توريد القمح بصوامع الإسكندرية لـ91 ألف طن

القمح
القمح

واصلت صوامع وبناكر الغلال بمحافظة الإسكندرية استقبال كميات القمح المحلي بعد حصادها، حيث بلغ إجمالي توريد القمح بالمحافظة حتى الآن 91 طن و831 كيلو بحسب بيان مديرية الزراعة بالإسكندرية. 

وأوضحت مديرية الزراعة أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة تقدر ب21 ألف و933 فدانا، بالإضافة إلى 28 ألف فدان منزرعة بمنطقة بنجر السكر تحت إشراف النوبارية، مشيرًا إلى أن نسبة الحصاد حتى الآن 97.5٪ من المساحة المنزرعة بالقمح.

وأضافت أن كميات توريد القمح بالمحافظة هي 89117 طنا بالإضافة إلى 2714 طنا من إدارة التقاوي، ليصل إجمالي كميات القمح الموردة لأماكن تخزين الغلال 91831 طن.

وأشارت زراعة الإسكندرية إلى أنه تم كميات القمح الواردة من خارج المحافظة للصوامع بلغت 11441 طن، كما وصلت عدد المحاضر المحررة ضد ضبطيات القمح الغير مورد 32محضر لكميات 63.5 طن.

الجدير بالذكر أن  مديرية التموين بالإسكندرية، أعدت لموسم استقبال الاقماح المحلية هذا العام، 3 صوامع و4 بناكر بسعة إجمالية 208180 طنا.

وتنقسم الصوامع إلى (صومعة برج العرب وسعتها التخزينية 90 ألف طن- صومعة الكينج مريوط وسعتها التخزينية 60 ألف طن - صومعة السلام والتي تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن).

أما البناكر فتتضمن:(بنكر السلام 1 والذي تبلغ سعته التخزينية 45 ألف طن- وبنكر السلام 2 وتبلغ سعته 45 ألف طن- بنكر شمال القاهرة وسعته 15 ألف و700 طن- وبنكر جنوب القاهرة والذي تبلغ سعته 12 ألف و500 طن).

ويتم استلام القمح من خلال 6 لجان مشكلة، للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، وتتكون كل لجنة من (عضوا من مديرية التموين، وعضوا من مديرية الزراعة، وعضوا من هيئة السلامة الغذائية، وعضوا من الجهة المسوقة، وعضوا من جمعية القبانية، وعضوا من البورصة السلعية).

صوامع وبناكر الغلال القمح المحلي مديرية الزراعة الإسكندرية استقبال الاقماح

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