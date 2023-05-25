تقرير يحلل الخرافات الرقمية لمستخدمي الإنترنت في مصر

قدمت كاسبرسكي العالمية تحليلًا ما يؤمن به مستخدمو الإنترنت في مصر من الخرافات، إضافة إلى إجراء تحقيق فيما إذا كانت هناك أسباب وراء هذه المعتقدات.



ووفقاً للاستطلاع العالمي الذي أجرته كاسبرسكي بعنوان "الخرافات الرقمية"، عن أن الاعتقاد الخاطئ الأكثر شيوعاً هو أنه لا ينبغي على المرء نطق "نعم" أو "لا" عند التحدث على الهاتف مع الغرباء.

ويزعم البعض أن المحادثة يمكن تسجيلها واستخدامها لسرقة الأموال من الحسابات المصرفية، ووافقت غالبية المشاركين في الاستطلاع (89%) على ذلك وفي الواقع، تُستخدم أنظمة التعرف على الصوت في بعض البنوك، ولكن فقط كأداة مصادقة إضافية لا تكفي لإجراء معاملة، ولاسيما لغرض سحب الأموال أو تحويلها.

وهناك اعتقاد خاطئ شائع آخر يؤمن به 89% من المشاركين في الاستطلاع، وهو أن بروتوكول HTTPS الخاص بالمواقع الإلكترونية يضمن مصداقيته.

بينما تعني شهادة HTTPS في الواقع أنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية من خارج الموقع، ولكن يبقى من الممكن سرقة هذه البيانات بواسطة الموقع نفسه، إذا كان هناك مصدر للتصيد الاحتيالي.

ويعتقد أكثر من نصف المشاركين (68%) أنه من الممكن حذف جميع المعلومات الموجودة على الهاتف الذكي عن طريق إعادة الضبط إلى إعدادات الجهة المصنعة.

وفي واقع الأمر، يمكن استرداد البيانات في الغالب بعد إعادة الضبط والرجوع إلى إعدادات الجهة المصنعة، وتشير تفاصيل مساحة التخزين على الأدوات إلى أنه يتم حذف البيانات فقط في حالة الكتابة فوقها، وهو ما لا يحدث في أثناء إعادة الضبط.

ويعتقد 66٪ أكثر من نصف من المشاركين في مصر أنه إذا لم يكن الجهاز متصلاً بالإنترنت، يصبح من المستحيل إصابته ببرامج خبيثة، في الواقع، مع أنه في الواقع يمكن إصابة جهاز حتى إذا لم يكن متصلاً بالإنترنت، ويتم ذلك على سبيل المثال عن طريق استخدام محرك أقراص محمول أو وسائط أخرى قابلة للإزالة.

أما 84% من المستخدمين يعتقدون أن وضع "التصفح المتخفي" في المتصفح يتيح إخفاء الهوية بالكامل على الإنترنت، علماً أن وضع "التصفح المتخفي" لا يضمن الخصوصية المطلقة. وفي هذا الوضع، لا يقوم المتصفح بحفظ المعلومات المتعلقة بزيارة مواقع الويب وملفات تعريف الارتباط وسجل التحميل وبيانات التفويض التي لا تعادل إخفاء الهوية بالكامل.

ويجري محاربة التهديدات الإلكترونية المختلفة والخرافات الرقمية على حد سواء منذ ما يزيد على 25 عاماً وهنا تكمن أهمية تحسين المعرفة الرقمية باستمرار، إلى جانب استخدام الحلول الأمنية الموثوقة.

للحماية من التهديدات الإلكترونية المختلفة، يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع النصائح التالية:

انتبه إلى إعدادات الخصوصية في الشبكات الاجتماعية والأنظمة الأساسية الشائعة.

استخدم كلمات مرور قوية لجميع حساباتك (على الأقل 12 حرفاً بأحرف مختلفة، وأرقام وأحرف خاصة)، وقم بتخزينها في برامج إدارة كلمات المرور.

قم بإعداد ترخيص ثنائي في تلك الخدمات التي تسمح بذلك.

قم بتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، وتحقق بشكل دوري من البرامج المثبتة على الجهاز.

لا تتبع الروابط المشبوهة في البريد أو الرسائل الفورية أو شبكات التواصل الاجتماعي (حتى لو أرسلها الأصدقاء).

تحقق بعناية من اسم الموقع في شريط العناوين قبل إدخال بياناتك الشخصية أو بيانات الدفع عليه.

لا تصدق الأساطير، بل قم بتحسين معرفتك الرقمية باستمرار، ولكي لا تقلق بشأن سلامة بياناتك، قم بتثبيت حل آمن موثوق به على جميع أجهزتك، بما في ذلك الأجهزة المحمولة.