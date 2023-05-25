الخميس 25 مايو 2023
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مصر

رئيس جامعة السويس: هدف إنشاء كلية الطب تحسين ورفع مستوى الخدمة بالمحافظة

رئيس جامعة السويس
رئيس جامعة السويس الدكتور السيد الشرقاوي

قال رئيس جامعة السويس الدكتور السيد الشرقاوي، إن المؤتمرات العلمية والبحث العلمي هو أساس الارتقاء بمستوى الطلاب وتخريج شباب قادر على تقديم الخدمة الطبية وتشخيص المرضى على أفضل صورة، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء كلية الطب تحسين ورفع مستوى الخدمة الطبية بالسويس لما كانت تفتقره المحافظة من رعاية طيبة ودعم صحي أثناء إنشاء الكلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني السنوي لكلية الطب بجامعة السويس، والذي ركز على مرض السكر والأمراض المتعلقة به وتأثيره على أجهزة الجسم، بحضور كوكبة من الأطباء المختصين بالجهاز الهضمي والغدد الصماء.

وقال الشرقاوي إن كلية طب السويس ولدت عملاقة، منذ افتتاحها قبل 4 سنوات وتوفرت لها كافة الإمكانيات التي تضمن نجاحها لتحقق قيمة مضافة في القطاع الطبي بالسويس، مؤكدا أن الكلية لديها أحدث النظم التعليمية.

وأضاف أن الكلية تهتم بالطلاب إذ أصبح هناك تعاون بين كلية الطب والدعم النفسي لأبنائنا الطلاب، ليكونوا قادرين على تنفيذ مشاريع طبية: وهم أطباء المستقبل، وعليهم الاستفادة من المؤتمرات الطبية لأنها بمثابة استثمار العلماء في مجال التعليم.
وحرص رئيس جامعة السويس على توجيه الشكر للدكتور سعيد عبادي نائب رئيس الجامعة لشئون وتنمية البيئة، والذي شغل منصب أول عميد للكلية، والدكتور على عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والدكتور عبد الرحمن الطحان عميد الكلية.

الجهاز الهضمي الخدمة الطبية المؤتمر الثاني المؤتمرات المؤتمرات العلمية الدكتور السيد الشرقاوي النظم التعليمية

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