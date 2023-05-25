تكنولوجيا المعلومات شريك استراتيجي في المعرض السنوي للتعليم بالسنغال

بدأت أمس الأربعاء، فعاليات الدورة السادسة عشر للمؤتمر، المعرض السنوي للتعليم بالسنغال eLearning Africa 2023، والتي افتتحها رئيس وزراء السنغال "أمادو با"، بمشاركة وفد مصري من 12 مشاركًا من CIT وبدعم ITIDA.

وتشارك غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) راعي الصناعة الرقمية في الدورة السادسة عشر للمؤتمر والمعرض السنوي للتعليم بالسنغال eLearning Africa 2023 بجناح مصري بحضور 3 من ممثلي مجلس إدارة الغرفة و"إيتيدا"، ومشاركة 9 من الشركات الأعضاء العارضة والزائرة، في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2023 بمدينة داكار – السنغال.

وأكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، أن مشاركة الغرفة تأتي في إطار مبادرة Go To Africa تحت محور تنمية الأعمال دوليا بهدف التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة فرص الأعمال للشركات المصرية بالأسواق الدولية المختلفة، خاصة السوق الإفريقية الواعد بما يساهم في زيادة الصادرات المصرية وتوفير العملات الأجنبية.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السبكي، رئيس محور تنمية الأعمال دوليا ورئيس الوفد المصري، أن هذه المشاركة تمثل استكمالًا لأعمال مبادرة GO TO Africa التي أطلقتها الغرفة في يونيو الماضي، كما تعد هذه المشاركة فرصة جيدة للشركات المصرية للتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال التعليم الإلكتروني وتعزيز الشراكة والتعاون مع العديد من الهيئات والشركات العالمية من أكثر من 20 دولة إفريقية مشاركة.

ويقام المؤتمر تحت رعاية رئيس السنغال ملكي سال، وبرعاية ودعم أربع وزارات وهي "التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والتعليم المستقبلي والتدريب، والاقتصاد الرقمي"، وهو يعد أكبر حدثا ومعرضا سنويا للتعليم الإلكتروني في إفريقيا منذ عام 2005.

ويهدف المعرض إلى عرض الحلول التكنولوجية المختلفة في قطاع التعليم والتعلم الإلكتروني eLearning والتدريب والمهارات في القارة الإفريقية وتوفير فرص شراكات الأعمال للشركات.