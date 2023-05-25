الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد تعذيبها بيد والدها وزوجته.. النيابة تأمر بتسليم "فتاة المقطم" إلى والدتها

تعذيب
تعذيب

أمرت نيابة المقطم، اليوم الخميس، بتسليم الفتاة نورهان المصابة بإعاقة ذهنية، إلى والدتها بعد أُخذ تعهد عليها بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريض حياتها للخطر، وذلك بعد ساعات من كشف واقعة تعرض الفتاة للتعذيب على يد والدها وزوجته الثانية بمنطقة المقطم.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار زوجة المتهم «الثانية» على خلفية اتهامها بالاشتراك مع زوجها «والد الفتاة» في تعذيب ابنته داخل شقتهما بمنطقة المقطم.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من سيدة، مفاده إصابة ابنتها بجروح بسبب «حفلات تعذيب» على يد والدها وزوجته الثانية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم القبض على المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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