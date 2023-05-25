الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عبور 74 سفينة من قناة السويس في الاتجاهين بحمولات 4.8 مليون طن

قناة السويس
قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس، عن انتظام حركة الملاحة بالقناة، بعدما نجحت محاولات أعمال الإنقاذ البحري في التعامل باحترافية عطل طارئ مع سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23"، وتم سحبها لمنطقة الانتظار بغاطس السويس.

وشهدت هيئة قناة السويس، عبور 74 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن، وذلك بعدما وصلت سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23" لمنطقة الانتظار بغاطس السويس، وانتظام حركة الملاحة بالقناة بعدما نجحت محاولات أعمال الإنقاذ البحري في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات السفينة.

وترفع السفينة علم هونج كونج ويبلغ طولها 190مترًا، وعرضها 32 مترًا، وحمولتها 34 ألف طن، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من السعودية والمتجهة إلى مصر، حيث يجري الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات، وعادت حركة الملاحة لتعمل بكامل طاقتها

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها في الكيلو متر  157 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة شملت كل من القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طنًا والقاطرات السويس ١ والسويس ٢ بقوة شد 75 طنًا، لكل منهما لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي، إلّا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال إجراءات التوصيل بالقاطرات وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها.

 

 

هيئة قناة السويس أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

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