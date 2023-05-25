كفة متوازنة نسبيًا في تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي قبل قمة البريميرليج

تنطلق اليوم الخميس، القمة النارية بين ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره تشيلسي، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي، قبل القمة النارية المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 158 في تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي في جميع البطولات.

- والتقى الفريقان في 157 مباراة من قبل، حقق خلالهم مانشستر يونايتد الفوز في 62 مباراة، مقابل 49 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 46 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 251 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 209 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

- وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، فقد التقى الفريقان في 61 مباراة من قبل، حقق خلالهم مانشستر يونايتد الفوز في 17 مباراة، مقابل 18 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 26 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر يونايتد 75 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 74 هدفًا من لاعبي تشيلسي.

- وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج" في الموسم الحالي 2022-2023، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، ومتفوقًا على ليفربول صاحب المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

بينما يتواجد تشيلسي، تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد، حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، خلف كريستال بالاس صاحب المركز الحادي عشر بفارق نقطة واحدة فقط.