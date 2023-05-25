الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق وتشميع 3 منشآت طبية خاصة خلال حملة رقابية بدمنهور ورشيد

الحملة
الحملة

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، بالتعاون مع جهاز حمايه المستهلك وإدارة العلاج الحُر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، ولجنة العلاج الحر بالإدارات الصحية "دمنهور - رشيد "بحملات مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركزى دمنهور ورشيد، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

 وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط أحد مراكز الحجامة والمساج  تعمل بدون ترخيص ويقوم بالإعلان المضلل وتستخدم أجهزة علاجية تخص العلاج الطبيعي بدائرة مركز شرطة دمنهور، وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وفي مدينة رشيد، وبالمرور على 18 منشآت طبية، تم غلق وتشميع 3 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص، وضبط 4 منشآت طبية خاصة  تدار بدون ترخيص.

كما تحرير 11 إنذارًا ما بين مكافحة عدوى وانتهاء عقد النفايات وانتهاء الرخصة المكانية، وتم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لإحكام الرقابة والمتابعة المستمرة للمنشأت الطبية الخاصة والوقوف على مدى استيفاء تلك المنشآت لكل الاشتراطات والضوابط الصحية للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

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