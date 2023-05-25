الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنيا: ملوي تتابع إجراءات الحماية المدنية بعدد من صوامع القمح

صوامع تخزين القمح
صوامع تخزين القمح

تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنظيم حملات يومية على أماكن تخزين الأقماح من الصوامع والشون الحكومية المخصصة، لإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد المحصول حتى انتهاء موسم الحصاد، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح.

من جهته، أجرى اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، جولة ميدانية لمتابعة صوامع وهناجر تخزين الأقماح بمدينة ملوى، وذلك للتأكد من حماية الصوامع والهناجر بطريقة آمنة والوقوف على مدى توافر أدوات الحماية المدنية، لمنع تعرض مخزون الأقماح من الأخطار، موجهًا بضرورة التوزيع السليم لطفايات الحريق والمتابعة المستمرة لأدوات التأمين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد من المزارعين، وتذليل كل العقبات أمام الموردين وصغار المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

وتواصل مراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية حملات رقابية لمتابعة أعمال توريد القمح للتأكد من توريده بالجهات الحكومية وضبط السيارات المحملة بكميات من محصول القمح بهدف الاحتكار، والتحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها الى الشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، حرصًا على الصالح العام.

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ملوي بالمنيا اجراءات الحماية المدنية صوامع تخزين الأقماح مدينة ملوي بالمنيا اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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