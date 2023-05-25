التجمع: السلفيون والإخوان يسيطرون على عقول النساء فى القرى والريف

قال هيثم محمود السيد، ممثل حزب التجمع، إن الحزب لديه برنامج نوعي للسكان يتضمن مقترحات عودة وزارة السكان تحت مسمى وزارة السكان والتنمية تنضم للمجموعة الاقتصادية من الوزارات.

وطالب بزيادة الحوافز للأسر الملتزمة إنجابيًا وزيادة مراكز التوعية والاهتمام التكنولوجي وتجديد الخطاب الديني وتوفير وسائل تنظيم الأسرة للرجال والنساء بشكل مجاني.

وأكد السيد خلال كلمته ضمن جلسة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، أن السلفيين والإخوان يسيطرون على عقول النساء في القرى والريف.

وطالب بضرورة تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن ما يسيطر على الناس في القرى والريف الخطاب الديني وليس السياسي، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة.

من جانبه اعترض الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على ما جاء في حديث ممثل حزب التجمع حول سيطرة السلفيين والإخوان على المساجد، مؤكدًا أن مصر بها 100 ألف مسجد منها 50 ألف مسجد يتولى المسئولية فيها أئمة معينون من قبل وزارة الأوقاف.

كما اعترض على فكرة تقديم حوافز للأسر التي تنجب ثلاثة أطفال قائلًا: "أرجوك بلاش هذا الكلام"، كما رفض فكرة تطبيق التجربة الصينية فيما يتعلق بتحديد عدد المواليد.

وأكد أن الدولة تقدم كافة وسائل الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة مجانًا وهذا ليس بجديد.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلى الصحافة والإعلام.