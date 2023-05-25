الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توفي إثر جرعة مخدرات.. العثور على جثة نجار بورشة فى شبين القناطر

العثور على جثة
العثور على جثة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض العثور على جثة نجار متوفى داخل ورشة نجارة بقرية الشوبك دائرة مركز شرطة شبين القناطر. 

 وتبين أن المتوفى من متعاطي المواد المخدرة، وأن الوفاة جاءت نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة أدت إلى وفاته.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص متوفى داخل ورشة نجارة بقرية الشوبك دائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "م ص م"، 46 سنة، نجار، متوفى داخل ورشة نجاره، ويرتدى كامل ملابسه وبحوزته كافة متعلقاته الشخصية، وبفحصه تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وبسؤال أهلية المتوفى أكدوا أن المتوفى دائم التواجد بورشة النجارة، وأنه من متعاطى المواد المخدرة ورجحوا وفاته نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

العثور على جثة شخص تعاطي المواد المخدرة جرعة مخدرات زائدة شرطة شبين القناطر قرية الشوبك مأمور مركز شرطة شبين القناطر ورشة نجارة

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