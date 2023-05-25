الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تطورات جديدة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

جريدة الدستور

قررت نيابة أكتوبر أول، استدعاء المأذون الذي عقد قران مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زوجته ريم طارق، في إطار استكمال التحقيقات في أزمة الزوجين بعد تبادلهما الاتهامات بالسرقة والتزوير في قسيمة الزواج. 

وأرسلت النيابة في استدعاء كامل مرزوق المأذون الذي تولى عقد القران، بعد طلب فهد مرزوق دفاع ريم طارق زوجة حسن شاكوش سماع أقواله حول مدى تورطه مع "شاكوش" في تزوير قسيمة الزواج"، بإثبات أن ريم "بكر رشيد" رغم تقديمها قسيمة طلاقها من زوجها السابق لـ حسن شاكوش حتى يعطيها للمأذون ويثبتها في قسيمة الزواج أنها "ثيب".

وتقدم فهد مرزوق دفاع زوجة حسن شاكوش لجهات التحقيق بـ"فلاشة" تتضمن تسجيلات صوتية لحسن شاكوش، يتحدث فيها إلى زوجته يؤكد مضمونها علمه بأنها مطلقة وتزوجت قبله، بخلاف ما يدعي أنه لا يعلم بزواجها من رجل قبله. 

وفرغت النيابة الفلاشة التي تضمنت محادثة صوتية لـ"شاكوش" يقول فيها لـ"ريم":"أنا اخترتك من بين أخواتك رغم إنك مش بنت بنوت وعملتلك فرح متحلميش بيه".

وطالب دفاع ريم طارق بالتحقيق في تزوير حسن شاكوش لأوراق رسمية "قسيمة الزواج" بالاشتراك مع المأذون.

وكانت مثلت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، أمام نيابة أكتوبر أول لسماع أقوالها في اتهام شاكوش لها بالإدلاء ببيانات كاذبة وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من شقة الزوجية.

فهد مرزوق المحامي 

وطالب مرزوق أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المأذون في واقعة كون موكلته ليست بكرًا رشيدًا، خاصة أن ريم طارق قدمت لحسن شاكوش قسيمة طلاقها من زوجها الأول لتسليمها للمأذون، ثم فوجئت عندما اطلعت في النيابة على قسيمة زواجها أنه مسجل بها أنها بكر رشيد.

وقدم دفاع زوجة حسن شاكوش أدلة تثبت سلامة موقف زوجته واتهم زوجها والمأذون بالتزوير في أوراق رسمية "قسيمة الزواج".

وعقب الاستماع لأقوالها وجهت النيابة لزوجة حسن شاكوش تهمتي الإدلاء ببيانات كاذبة للمأذون وسرقة مبلغ نصف مليون جنيه، وقررت إخلاء سبيلها بدون ضمان. 

ومن المقرر استدعاء مطرب المهرجانات للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم منه ضد زوجته بعدما اتهمته ريم بالتورط مع المأذون في تزوير قسيمة زواجهما.

وكان تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من مفتش المباحث، يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور، وشهرته "حسن شاكوش" لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

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