الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس شركة "الشريف براند": هدفنا تعظيم القيمة المضافة من خام الكوارتز

جريدة الدستور

قال شريف عبدالحليم اللبان، رئيس مجلس إدارة شركة "الشريف براند" إنّه بعد انتهاء المرحلة الأولى للمشروع وبداية الإنتاج تم تحقيق مجموعة كبيرة من الأهداف، الهدف الأول هو تعظيم القيمة المضافة من خام الكوارتز، متابعًا: "وضعنا مصر على خريطة منتجي ألواح الكوارتز في العالم، وخلق ميزة تنافسية من جميع منتجي الكوارتز في العالم".

وأضاف اللبان خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة: "هذا المشروع يطبق في العالم لكن كل مرحلة قد تطبق في دولة، على سبيل المثال الهند وتركيا تنتجان الكوارتز، لكن الإنتاج نفسه والمعالجة تتم في إيطاليا، بينما إنتاج الألواح يتم في أمريكا أو إسبانيا، لكن في حالتنا نحن نفذنا جميع المراحل داخل مصر وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية كبيرة".

كما أوضح أنه نتيجة دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون على مدار 7 سنوات مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة الشريف براند وشركتي "بريتون" و"مينرالي" نجحنا في تأسيس الشركة المصرية الإيطالية للصناعات التعدينية المستدامة برأسمال مرخص 100 مليون دولار بنظام المناطق الصناعية الحرة؛ للاستثمار في العديد من المشروعات التعدينية في مصر لأول مرة ومنها مشروع غسيل ومعالجة الرمال البيضاء، ومشروع إعادة تدوير مخلفات مناجم الفلسبار، بالإضافة إلى مشروع معالجة وإنتاج الكاولين، ومشروع وإنتاج البايوكوارتز لأول مرة في العالم.

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