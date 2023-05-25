رئيس جهاز بني سويف الجديدة يبحث طلبات مجموعة من سكان المدينة

التقى المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، مجموعة من سكان المدينة والمخصص لهم قطع أراضي إسكان اجتماعى، لبحث طلباتهم ومقترحاتهم، للمساهمة في زيادة معدلات التنمية بالمدينة، وذلك بحضور المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي جهاز المدينة.

وخلال اللقاء، استمع رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة إلى طلبات سكان المدينة والمخصص لهم قطع أراضي إسكان اجتماعي، وتم تسجيل جميع الملاحظات والمقترحات، وتم تكليف الإدارات المختصة بسرعة تلافي تلك الملاحظات و العمل على تذليل أي معوقات للتنمية حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري المناسب.

وفي ذات السياق، صرح المهندس محمد عصام الدين محمد، بأنه قد تم تشغيل أول مشروع للدعاية والإعلان بالمدينة باستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الإعلانات بالمدينة، كأول مدينة بالمدن الجديدة يتم تشغيل الإعلانات بها بالطاقة الشمسية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية باستخدام الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الكهربائية.

على صعيد أخر عقد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة ملوى الجديدة، وعدد من المسئولين بالجهاز اجتماعاً مع مسئولى شركات الطرق والمرافق وكذلك شركات الإسكان والخدمات العاملة بالمدينة، لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالاهتمام بالمشروعات الجارية بجميع المدن الجديدة وبحث جميع معوقات التنفيذ وسبل حلها لرفع معدلات التنفيذ بالمشروعات.

واستعرض مسئولو الإسكان مع الشركات المنفذة خلال اللقاء الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكدين ضرورة الاهتمام بأعمال الطرق والمرافق وجودة تنفيذ عمارات مشروع جنة، وكذلك عمارات مشروع المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " الجارى تنفيذها بالمدينة.

كما أكد مسئولو الإسكان على شركات الخدمات برفع معدلات التنفيذ لسرعة إنهاء مشروع المدرسة والوحدة الصحية والحضانة والسوق التجارية لتعمير المدينة وجذب السكان إليها.