وزير القوى العاملة: صرف 10.5 مليون جنيه تعويضات لـ4 آلاف عامل فى 3 منشآت

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، برئاسة الوزير حسن شحاتة، عن أن إجمالي ما أنفقه "الصندوق" لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى 31 مارس 2023، بلغ مليارين و188 مليونًا و800 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق، استفاد منها 422 ألفًا و743 عاملًا يعملون فى 3969 منشأة، بينما قام الصندوق خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى الآن بصرف 10 ملايين و548 ألف جنيه إعانات استفاد منها 4 آلاف و347 عاملًا يعملون في 3 منشآت، وذلك فى إطار الدور الذى يلعبه الصندوق فى صرف إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية، وفي إطار دوره أيضًا في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى ترأسه وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، والمنعقد فى ديوان عام الوزارة، لمناقشة بنود جدول أعماله، بحضور أعضاء المجلس من ممثلى الوزارة، واتحاد الصناعات المصرية، وممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات العمالية.

وأوضح بيان صحفي عن الوزارة أن وزير القوى العاملة أكد أهمية دور الصندوق الذى تعاظم خلال الفترات السابقة من مساندة وإعانة المنشآت على الوفاء بأجور ومرتبات عمالها، والذى ساعد فى الحفاظ على مسيرة العمل والإنتاج وعلى العمال، وعدم تسريحهم خلال أوقات الأزمات، وقال إن الصندوق مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة الداخلية والقانون المنظم لعمل الصندوق، وتضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع مجموعة البنود الخاصة بصرف إعانات لعمال في عدد من الشركات.