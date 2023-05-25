المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ينظم دورة تدريبية لإنتاج عيش الغراب
قال الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للأغذية والاعلاف التابع لمركز البحوث الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تنظيم الدورة التدريبية لإنتاج عش الغراب المحاري و استعماله في تحضير وجبات اقتصادية.
جاء ذلك برعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية و قد عقدت الدورة التي بمقر الجمعية الزراعية بقرية شبلنجة بمديرية زراعة بنها محافظة القليوبية، بالتنسيق مع المهندس نادر عبد الحسيب مدير الإدارة الزراعية ببنها و المهندس سعيد طه عبد الشافي مسئول الإرشاد ببنها، والمهندس احمد محمد عبدالعال مدير جمعية شبلنجة.
و أوضح مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، أن تنظيم و إقامة الدورة يأتي في اطار اهتمام وزارة الزراعة باستخدام المخلفات الزراعية الاستخدام الأمثل حيث يستخدم قش الأرز و مخلفات المزرعة الخشنة كبيئة لتربية عش الغراب المحاري و المعروف بقيمته الغذائية المرتفعة و بدون استخدام اسمدة و مبيدات و في فترة قصيرة جدا اذا ما قورنت بالمحاصيل الزراعية الغذائية الأخرى و تشجيع المزارعين و ربات البيوت علي المبادرة و بأقل الإمكانيات علي انتاجه و التغذية عليه أو عمل مشروع صغير لإنتاج و تسويق الفطر.
وحاضر في الدورة الدكتور عادل بكر رئيس معمل المخلفات بالمركز الإقليمي، والذي قدم دراسة جدوي اقتصادية لعمل مشروع تربية عش الغراب المحاري و سبل تسويقه.
و من جهة أخري قال المهندس عصام الشحات، أن تعقيم القش و تجهيزه للزراعة يمكن عمله بإمكانيات غاية في البساطة و لا تحتاج الى مساحات كبيرة و كميات ضخمة من المياه ولا تحتاج الي اسمدة أو مبيدات. و أن القش الناتج بعد الجني يستعمل كعلف للمجترات حيث ترتفع نسبة البروتين به من الي 7 % .
و قدم قسم التغذية بالمركز الإقليمي، والذي تمثل في الدكتور رشا علاء الدين، والدكتور إيمان راغب محاضرات عن القمة الغذائية لعش الغراب كغذاء للإنسان و تم عرض عملي عن طرق تحضير وجبات اقتصادية متكاملة من الفطر.