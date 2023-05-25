الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العيون الخمسة" تكشف عن قرصنة صينية تتجسس على مؤسسات أمريكية

تجسس
تجسس

حذرت مجموعة من وكالات الاستخبارات الغربية والأمريكية و"مايكروسوفت"، من أن مجموعة قرصنة صينية ترعاها الدولة تتجسس على مجموعة واسعة من مؤسسات البنية التحتية الحيوية الأمريكية، وأن أنشطة مماثلة قد تحدث على مستوى العالم.

وأصدرت الولايات المتحدة وسلطات الأمن السيبراني الدولية البيان المشترك للأمن السيبراني،  لتسليط الضوء على مجموعة الأنشطة التي تم اكتشافها مؤخرًا والمرتبطة بجهة فاعلة إلكترونية ترعاها جمهورية الصين الشعبية تُعرف باسم "Volt Typhoon".

- عمليات القرصنة استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية مهمة في المحيط الهادئ

وقال بيان صادر عن السلطات في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة - "الدول التي تشكل شبكة مخابرات العيون الخمس"، و بيان منفصل صادر عن شركة "مايكروسوفت"، إن فولت تايفون نشط منذ منتصف عام 2021 واستهدف البنية التحتية الحيوية في غوام ، وهي قاعدة عسكرية أمريكية مهمة في المحيط الهادئ. وقالت مايكروسوفت: "قد يكون التخفيف من حدة هذا الهجوم تحديًا".

بينما من المعروف أن المتسللين الصينيين يتجسسون على الدول الغربية ، فإن هذه واحدة من أكبر حملات التجسس الإلكتروني المعروفة ضد البنية التحتية الحيوية الأمريكية.

فيما قالت شركة مايكروسوفت في بيانها " نقدر بثقة معتدلة أن حملة فولت تايفون هذه تسعى إلى تطوير القدرات التي يمكن أن تعطل البنية التحتية للاتصالات الحيوية بين الولايات المتحدة ومنطقة آسيا خلال الأزمات المستقبلية".

- أبرز الجهات المستهدفة والمتضررة

وأضافت " في هذه الحملة ، تشمل المنظمات المتضررة قطاعات الاتصالات ، والتصنيع ، والمرافق ، والنقل ، والبناء ، والبحرية ، والحكومة ، وتكنولوجيا المعلومات ، والتعليم، و يشير السلوك المرصود إلى أن الفاعل المهدد ينوي القيام بالتجسس والحفاظ على الوصول دون أن يتم اكتشافه لأطول فترة ممكنة."

و حذرت وكالات الأمن الأمريكية والغربية في إرشاداتها من أن الأنشطة تتضمن تكتيكات "العيش خارج الأرض" ، والتي تستفيد من أدوات الشبكة المدمجة لتندمج مع أنظمة "Windows" العادية، وأن القرصنة يمكن أن تتضمن أوامر إدارة نظام شرعية تبدو "حميدة".

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب من رويترز للتعليق. ومع ذلك ، تنكر بكين بشكل روتيني تنفيذ هجمات إلكترونية ترعاها الدولة ، وتتهم الصين بدورها الولايات المتحدة بانتظام بالتجسس الإلكتروني.

قرصنة الصين أمريكا نيوزلاندا البنية

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