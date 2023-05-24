الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى الوقت القاتل.. صاروخية دودو الجباس تمنح بيراميدز فوزًا مثيرًا على حرس الحدود

بيراميدز وحرس الحدود
بيراميدز وحرس الحدود

حقق فريق بيراميدز فوزًا مثيرًا وصعبًا للغاية على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل دودو الجباس هدف المباراة الوحيد لصالح بيراميدز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلًا من الضائع من عمر المباراة.

وارتفع رصيد بيراميدز عند 55 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب من 27 مباراة.

وتوقف رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز الأخير.

أحداث المباراة

الدقيقة الرابعة تمريرة أمامية من وليد الكرتي وضعت فاخري لاكاي في انفراد تام بالمرمى ولكن تداخل معه زميله مصطفى فتحي في الكرة فوصلت لحوزة دفاعات حرس الحدود.

تسديدة بعيدة المدى من هشام محمد لاعب بيراميدز أمسك بها حارس حرس الحدود محمد فوزي من أسفل يمين مرماه على مرتين.

في الدقيقة 19 هدف محقق ضائع من بيراميدز بعد تسديدة قوية بباطن القدم اليسرى من مصطفى فتحي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد فوزي من أسفل يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 28 تسديدة من فاخري لاكاي لاعب بيراميدز من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بأعلى العارضة ومرت إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 53 تسديدة قوية من هشام محمد لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأعلى العارضة ومرت لخارج الملعب.

ركلة ركنية لبيراميدز من جهة اليمين نفذت بعرضية من محمد الشيبي إلى داخل منطقة الجزاء مهدها وليد الكرتي إلى أحمد سامي المتمركز داخل منطقة الــ6 ياردات، ولكن الأخير سدد كرة بباطن القدم اليمنى مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

بيراميدز سجل الهدف القاتل بعد كرة عرضية من محمد الشيبي من جهة اليمين أبعدها دفاع حرس الحدود بشكل خاطئ، فقابلها محمد الجباس بتسديدة على الطاير من يمين منطقة الجزاء سكنت يسار منطقة الجزاء.

دودو الجباس حرس الحدود بيراميدز الدورى المصرى

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