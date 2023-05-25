مصرع عاملين جراء حادث سير بالبحيرة

لقى عامل، مساء الأربعاء، مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق أبو المطامير بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن مصرع عامل وحفظت الجثة وحرر المحضر اللازم.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة عامل يدعى"سامى فخري"، مقيم قرية الشعراوى مركز أبو المطامير، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو المطامير العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما لقى شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل بالطريق الصحراوي بالقرب من الكيلو 78 بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة.

بالفحص تبين وفاة عامل "محمد السيد حامد" 57 عاما، مقيم بمركز كوم حماده بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة وايداعها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

جار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها واستخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري نقل بالطريق الصحراوي الكيلو 78، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.