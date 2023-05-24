رئيس جامعة أسوان يشهد حفل توديع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة

شهد د. أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، حفل توديع السفير الكوري الذي أقيم مساء اليوم بالقاهرة، بحضور كوكبة من الدبلوماسيين ورجال الدولة ومفكرين ورجال أعمال بالمجتمع.

كما قدم د. أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان شكره العميق وتقديره للسفير الكوري على ما قدمه من جهد كبير أسهم في الارتقاء بالعلاقات المشتركة بين جامعة أسوان وكوريا الجنوبية، خاصة الدعم الذي قدمته السفارة الكورية لقسم اللغة الكورية بكلية الألسن الذي شهد العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، متمنيًا للسفير الكوري دوام التوفيق والسداد في مهامه المقبلة.

في سياق آخر، عقد اليوم مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان جلسته الشهرية رقم (129) برئاسة د. محمد عبدالعزيز عرابى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مناقشة أعمال المجلس على أهمية دور الجامعة الإقليمي تجاه إفريقيا، حيث إن محافظة أسوان هى البوابة لإفريقيا، وهذا يضع على عاتق الجامعة أهمية توطيد العلاقات العلمية والبحثية المشتركة والمتشابكة مع القاره الإفريقية والجامعات الإفريقية، كما تمت مناقشة الوضع بالسودان في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد وتعطل الجامعات هناك.

وتابع أن المجلس ناقش اقتراح تقديم الجامعة عددًا من المنح الدراسية للطلاب الأفارقة وذلك لدعم الباحثين في عدة تخصصات وبرامج تعليمية متميزة بجامعة أسوان، وخصوصًا تخصصات التنميه المستدامة، على أن تتم من خلال مختلف كليات الجامعة التي يبلغ عددها 18 كلية ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل وإيمانًا منا بدور الجامعة الإقليمي والاستراتيجي فى أهمية الامتداد الإفريقي والتكامل مع إخواننا الأفارقة في الدراسات العليا والبحث العلمى، وفق تخصصات منتقاة تدعم الاستدامة والحفاظ على المناخ.

أضاف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن المجلس ناقش تشكيل لجنة لعمل صيغة موحدة للتقارير الفردية لدارسي شهادات الماجستير والدكتوراه، كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة البحث العلمي وقطاع الدراسات العليا والطلاب الوافدين، وكما ناقش المجلس تشكيل لجان الإشراف والتسجيل الخاصة بالباحثين في مختلف التخصصات العلمية.