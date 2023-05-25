أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25 مايو 2023
عاودت أسعار الحديد ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن تراجعت لعدة أيام متأثرة بتراجع القوى الشرائية من المستهلكين، وسجل سعر الحديد ارتفاعًا لأكثر من مرة منذ الربع الأخير من العام الماضي وحتى الربع الأول من العام الجاري متأثرة بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، مما أثر على سعر الحديد والأسمنت.
وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25 مايو 2023.
سعر الحديد اليوم
- متوسط سعر الحديد الخام : 106.54دولار / الطن المتري.
- متوسط سعر الحديد التسليح : 535.74دولار/ طن.
- الحديد عز 40,200 جنيه.
- الحديد المصريين 39,500 جنيه.
- الحديد الكومي 39,300 جنيه.
- حديد المعادي 39,300 جنيه.
- حديد بيانكو 39,000 جنيه.
- حديد العشري 39,500 جنيه.
- حديد مصر ستيل 39,000 جنيه.
- حديد بشاي 39,700 جنيه.
- حديد العتال 39,500 جنيه.
- حديد عطية 39,400 جنيه.
- حديد سرحان 39,500 جنيه.
- حديد المراكبي 39,500 جنيه.
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سعر الأسمنت اليوم
- أسمنت المسلح 2,050 جنيه.
- أسمنت السويدي 2,060 جنيه.
- أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيه.
- أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه.
- أسمنت النصر 2,010 جنيه.
- أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه.
- أسمنت المخصوص 1,990 جنيه.
- أسمنت العسكري 1,880 جنيه.
- أسمنت سيناء 1,890 جنيه.
- أسمنت حلوان 1,990 جنيه.
- أسمنت السهم 1,890 جنيه.
- أسمنت الممتاز 2,055 جنيه.
- أسمنت السويس 2,040 جنيه.
- أسمنت المعلم 1,910 جنيه.
- أسمنت تايتان 2,020 جنيه.
- أسمنت أسيوط 1,800 جنيه.
- أسمنت المهندس 2,020 جنيه.
- أسمنت النهضة 1,820 جنيه.
- أسمنت أسوان 1,780 جنيه.