أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25 مايو 2023

عاودت أسعار الحديد ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن تراجعت لعدة أيام متأثرة بتراجع القوى الشرائية من المستهلكين، وسجل سعر الحديد ارتفاعًا لأكثر من مرة منذ الربع الأخير من العام الماضي وحتى الربع الأول من العام الجاري متأثرة بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، مما أثر على سعر الحديد والأسمنت.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25 مايو 2023.

سعر الحديد اليوم

متوسط سعر الحديد الخام : 106.54دولار / الطن المتري.

متوسط سعر الحديد التسليح : 535.74دولار/ طن.

الحديد عز 40,200 جنيه.

الحديد المصريين 39,500 جنيه.

الحديد الكومي 39,300 جنيه.

حديد المعادي 39,300 جنيه.

حديد بيانكو 39,000 جنيه.

حديد العشري 39,500 جنيه.

حديد مصر ستيل 39,000 جنيه.

حديد بشاي 39,700 جنيه.

حديد العتال 39,500 جنيه.

حديد عطية 39,400 جنيه.

حديد سرحان 39,500 جنيه.

حديد المراكبي 39,500 جنيه.

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