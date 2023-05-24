الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 أشخاص أصيبوا فى حادث انقلاب سيارة بالشيخ زايد

حادث انقلاب
حادث انقلاب

أمرت جهات التحقيق بأكتوبر، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى وصلة دهشور بمدخل مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، تمهيدًا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان قد أصيب 3 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى وصلة دهشور بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

أكتوبر الاستعلام الحالة الصحية 3 أشخاص حادث انقلاب سيارة ملاكى

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