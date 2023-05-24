الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حملة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في النوبارية الجديدة (صور)

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قاد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل رئيس جهاز مدينة النوبارية جديدة حملة  مكبرة لتطبيق قانون البناء والقضاء علي العشوائيات مخالفات بناء وتغير النشاط و يرافقه مدير الادارات التنفيذيه ورؤساء الاحياء  

واوضح الدكتور أحمد أسماعيل، أن الحمله أسفرت عن التصدي لمخالفات البناء في منطقة “ابني  بيتك” بالاشتراك مع شرطه التعمير، حيث تم إزالة قطعة مخالفة بالمشروع.

كما قامت الحملة بتنفيذ أعمال الإزالة باستخدام معدات الجهاز وتم هدم البناء المخالف وتحذير صاحب القطعة من اي محاوله جديدة للمخالفة.

كما دعا الدكتور أحمد إسماعيل رئيس جهاز مدينة النوبارية  سكان المدينه للحفاظ على استثماراته فى البناء ويجب وتوجيهها  طبقاً للتراخيص والاشتراطات الصادره من جهاز المدينة حتى لا تضيع هباء.

وأعلن  رئيس الجهاز أن الحملات اليومية من إدارة الأمن و ادارة الاشغالات بالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والاحياء وشرطة التعمير للتصدى لأى مخالفة خصوصا في ايام العطلات الرسمية وبعد مواعيد العمل الرسميه للجهاز.

ياتي ذلك  في إطار تطبيق القانون و القضاء على مظاهر العشوائية و البناء المخالف وتغير النشاط وتوجيهات معالي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بضروره التصدي للمخالفات و وتطبيق القانون والقضاء على المظاهر العشوائية.

 

إجراءات القانونية اشتراطات البنائية الحبس والغرامة لبناء المخالف النوبارية الجديدة

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