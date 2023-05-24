الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": سقوط طائرة عسكرية سودانية دون معرفة الأسباب

سقوط طائرة سودانية
سقوط طائرة سودانية

قال عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن طائرة حربية سقطت بولاية الخرطوم اليوم، وأكدت الأنباء الرسمية نجاة طاقم الطائرة.

سقوط طائرة سودانية

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يتم تحديد سبب سقوط الطائرة حتى الآن من قبل الجهات المسئولة.

اشتباكات السودان

وأضاف في حديثه، أنه لا يوجد التزام بالهدنة في السودان على الإطلاق، حيث تقوم قوات الدعم السريع باختراق الهدنة بين الحين والآخر، ولهذا الاشتباكات في الخرطوم وأم درمان متواصلة ولا تتوقف.

وأشار إلى أن الاشتباكات السودانية التي نشبت بين قوات الدعم السريع والجيش الوطني السوداني أسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمصابين، وهناك جهود دولية وعربية ملموسة لحقن الدماء في السودان سريعًا.

القاهرة الإخبارية سقوط طائرة عسكرية الحرب السودانية مراسل القاهرة الاخبارية اختراق الهدنة

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