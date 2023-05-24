الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طلائع الجيش يستعيد جهود مهاجمه النيجيرى أمام الأهلى

طلائع الجيش
طلائع الجيش

يستعيد فريق طلائع الجيش جهود مهاجمه النيجيري بول جوليوس في مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب النيجيري جوليوس عن مباراة طلائع الجيش مع المقاولون العرب بعد تعرضه للطرد في مباراة فاركو الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

كما يستعيد طلائع الجيش، جهود نجمه كريم طارق أمام الأهلي بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وغيابه عن مباراتي فاركو والمقاولون العرب.

تقام مباراة طلائع الجيش والأهلي في الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 22 المؤجلة من بطولة الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بعد فوزه أمس على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

يأتي طلائع الجيش في المركز السابع عشر بجدول الدوري برصيد 26 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 مباراة والخسارة في مثلها.

طلائع الجيش بول جوليوس الاهلى الدورى المصرى

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