طبيب يكشف لـ"الدستور" أسباب الإصابة بالنوبات القلبية

سيطرت حالة من القلق على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعدد حالات الوفاة بسبب نوبات الأزمة القلبية خاصًة بين فئة الشباب.

وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال العطار، دكتور أمراض القلب والحاصل على الزمالة الأمريكية في كهربية القلب الفسيولوجي، إن السبب الرئيسي وراء الإصابة بالنوبات القلبية هي انسداد أحد الشرايين التي ترسل الدم والأكسجين إلى القلب.

وتابع “العطار” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "تتراكم الترسبات الدهنية المحتوية على الكوليسترول بمرور الوقت، وهذا ينتج عنه تكوين لويحات في شرايين القلب، وفي حالة تمزق إحدى اللويحات، قد تتشكل جلطة دموية، ويمكن لهذه الجلطة أن تسد الشرايين، مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية".

وعن أعراض الإصابة بالأزمة القلبية، أكد الدكتور جمال العطار: "ألم في الصدر يشبه الإحساس بالضغط، الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن، عسر الهضم، شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة، الغثيان".

نصائح طبيب

وقدم الدكتور جمال العطار، مجموعة من النصائح الطبية لتجنب الإصابة بنوبات القلب، مؤكدًا على ضرورة اتباع نمط حياة صحي، والإقلاع عن التدخين، والحفاظ على الوزن ليكون مناسب مع نظام غذائي مفيد لصحة القلب، من ضرورة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتي تقي الإصابة من بأي من الأمراض، وتسيطر على مستوى توتر".

وأكد أنه لا بد من اللجوء إلى الطبيب في حالة الإصابة حتي يتناول العلاج اللازم والصحيح الذي يناسب حالته، خاصًة أن المصاب بارتفاع ضغط الدم والسكري يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.