الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النائب العام يستقبل نظيره الروسى (فيديو)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء، إيغور كراسنوف، النائب العام لروسيَا الِاتحاديةِ، في مستهلِّ زيارتِهِ الرسميةِ على رأسِ وفدٍ قضائيٍّ رفيعِ المستوَى مِن مكتبِ النائبِ العامِّ لِرُوسيَا الِاتحاديةِ لمكتَبِ النائبِ العامِّ لجمهوريَّةِ مِصرَ العربيةِ.

https://fb.watch/kJXcLTGVTr/?mibextid=Nif5oz

تأتِي الزيارةُ استجابةً لدعوةِ النائبِ العامِّ لنظيرِهِ النائبِ العامِّ لِرُوسيَا الاتحاديةِ؛ في إطارِ تعزيزِ آلياتِ التعاونِ القانونيِّ والقضائيِّ بيْنَ النيابتيْنِ، وتفعيلًا لمذكرةِ التفاهمِ المبرمةِ بينَهُما، وجدولِ الأعمالِ المكمِّلِ لَها بشأنِ بَرنامجِ التعاونِ القضائيِّ الدوليِّ الملحقِ بالمذكرةِ، والموقَّعِ بيْنَ النيابتيْنِ في منتصفِ يونيُو الماضِي.

التعاون القضائي المستشار حمادة الصاوي نظيره الروسي

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