الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المُشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

رحبت مصر بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، في بيان إن مصر تتطلع إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزامًا بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.

مصر ليبيا وزارة الخارجية 6 6 مجلس النواب

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