الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: ملتزمون بضمان أمن بيلاروسيا فى مواجهة التهديدات الصريحة لها من قبل بولندا

الكرملين
الكرملين

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، عن الالتزام الروسي بضمان أمن بيلاروسيا في مواجهة التهديدات الصريحة لها من قبل بولندا، لافتًا إلى أن بولندا دولة معادية وقيادتها تمارس الكراهية ضد الروس.  

وفي السياق ذاته، قاتلت القوات الروسية وقوات الأمن لليوم الثاني أمس الثلاثاء ضد غارة مزعومة عبر الحدود ألقت موسكو باللوم فيها على المخربين العسكريين الأوكرانيين، لكن كييف صورتها على أنها انتفاضة ضد الكرملين من قبل أنصار روسيا. 

وقال قائد الجيش الروسي الخاص فاجنر إن قوته فقدت أكثر من 20 ألف رجل في المعركة الطويلة للسيطرة على باخموت. 

وقال إن حوالي نصف الذين لقوا حتفهم في المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا هم من المدنيين الروس الذين تم تجنيدهم للقتال في الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا.

ويتناقض هذا الرقم بشكل صارخ مع الادعاءات المتنازع عليها على نطاق واسع من موسكو بأن ما يزيد قليلًا عن 6000 من جنودها قتلوا في الحرب حتى يناير. 

ويقارن ذلك بالخسائر السوفيتية الرسمية في حرب أفغانستان التي بلغت 15 ألف جندي بين 1979 و1989، لم تذكر أوكرانيا عدد جنودها الذين لقوا حتفهم منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد يعتقد المحللون أن القتال الذي دام تسعة أشهر من أجل باخموت وحده أودى بحياة عشرات الآلاف من الجنود، من بينهم مدانون ورد أنهم تلقوا القليل من التدريب قبل إرسالهم إلى الجبهة.

قال رئيس مجموعة فاجنر يفغيني بريجوجين في مقابلة نُشرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء مع كونستانتين دولجوف، وهو استراتيجي سياسي موالٍ للكرملين، إن هدف الغزو الروسي المتمثل في "نزع السلاح" من أوكرانيا أدى إلى نتائج عكسية، لأن جيش كييف أصبح أقوى من خلال توفير الأسلحة والتدريب من قبل حلفائه الغربيين.

الكرملين التهديات بيلاروسيا بولندا الالتزام الروسي

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