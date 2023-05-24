الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزير التعليم لـ"الدستور": تعيين 30 ألف معلم عقب التدريب وهذه هى أوراق التعيين

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لـ"الدستور" أن معلمي المسابقة "تعيين 30 ألف معلم" سيتم تعيينهم عقب الانتهاء من التدريبات الخاصة بهم التي يتلقوها الآن.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن تسكينهم ليس مرتبطًا ببداية العام الدراسي الجديد وعقب الانتهاء من التدريبات سيتم تعيينهم على الفور أين كان الوقت.

ويبحث العديد من المعلمين عن مسوغات التعيين التي سوف يتم تقديمها للمديريات في مسابقة 30 ألف معلم وقد كشفت عنها المديريات التعليمية وهي كالتالي: 

  • عدد 4 بطاقة الرقم القومي "سارية" أو جواز السفر «ساري»، مدون عليها رقم التليفون مع وجود الأصل للاطلاع وتكون سارية.
  • صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه".
  • عدد 1 صورة شخصية حديثة.
  • إقرار موقع من المرشح للتعاقد معه أمام المسئول الأول عن الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • التصديق على القرار السابق بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال الأربع سنوات السابقة.
  • إحضار قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها.
  • استمارة الكشف الطبي.
  • تحليل المخدرات لجميع المرشحين.
  • شهادة الميلاد المميكنة.
  • صحيفة الحالة الجنائية.
  • إقرار بعد النقل أو الندب إلا بعد 5 سنوات من التعاقد.
  • أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه + 2 صورة ضوئية منه.
  • أصل الدبلوم التربوي و2 صورة ضوئية منه.
  • شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.
  • شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.
  • إقرار الحالة الاجتماعية.
  • إقرار الذمة المالية مدون فيه عنوان السكن الفعلي بالتفصيل ورقم التليفون.
  • إقرار بصحة المؤهل المقدم.
  • عدد 2 ملف ورق أبيض دوبلكس.
  • 19 حافظة بلاستيك كبيرة.
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