وزير التعليم لـ"الدستور": تعيين 30 ألف معلم عقب التدريب وهذه هى أوراق التعيين

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لـ"الدستور" أن معلمي المسابقة "تعيين 30 ألف معلم" سيتم تعيينهم عقب الانتهاء من التدريبات الخاصة بهم التي يتلقوها الآن.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن تسكينهم ليس مرتبطًا ببداية العام الدراسي الجديد وعقب الانتهاء من التدريبات سيتم تعيينهم على الفور أين كان الوقت.

ويبحث العديد من المعلمين عن مسوغات التعيين التي سوف يتم تقديمها للمديريات في مسابقة 30 ألف معلم وقد كشفت عنها المديريات التعليمية وهي كالتالي: