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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

19 أغسطس.. الحكم على 20 متهمًا بـ "خلية النزهة الإرهابية"

الحكم على 20 متهمًا
الحكم على 20 متهمًا بـ "خلية النزهة الإرهابية"

حجزت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، الحكم على 20 متهما فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، المعروفة إعلاميًا بـ «خليه النزهة الإرهابية»، لجلسة 19 أغسطس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي .

واتهمت النيابة العامة كلا من “محمود حسين أحمد القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان، ومدحت أحمد الحداد، وياسر محمد حلمي، وعاصم محمد، وحسام عبد الرازق، وعمر محمد، وإبراهيم فرج، ومحمد النجار، وعبدالرحمن أحمد، ومحمود ياسر محمد، وأحمد ياسر، ومعاذ عيد، ومحمود أحمد، ومحمد أبو زيد، وأحمد سلومة، ومحمد حميدة، وأحمد سليمان، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد”.
ووجهت النيابة للمتهمين في قضية تهريب الأموال لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى مارس 2021 داخل مصر وخارجها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين فى القضية تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها ، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتی 2021/3/29 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

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