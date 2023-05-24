بعد 11 موسمًا مع النادى.. برشلونة يعلن رسميًا إنهاء عقد جوردى ألبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن توصله لاتفاق على جوردي ألبا، لاعب الفريق، بشأن إنهاء عقده مع النادي، والذي كان مقررًا أن ينتهي بنهاية موسم 2023/2024.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "يود نادي برشلونة أن يعرب علنًا عن امتنانه لألبا على مهنيته والتزامه وتفانيه، وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة برشلونة، ويتمنى له كل ثروة في المستقبل. سيكون برشلونة دائمًا موطنًا لك يا جوردي".

وانضم جوردي ألبا، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى صفوف برشلونة، صيف عام 2012، قادمًا من فالنسيا، في صفقة بلغت 14 مليون يورو، ليشغل مركز الظهير الأيسر لما يزيد عن عقد، قبل أن يغادر النادي كقائد ثالث للفريق الأول.

وحقق ألبا 17 لقبًا مع برشلونة، وهي 6 ألقاب للدوري الإسباني، وخمسة ألقاب لكأس ملك إسبانيا، وأربعة ألقاب لكأس السوبر الإسباني، ولقب وحيد لكل من دوري أبطال أوروبا، ولقب لكأس العالم للأندية.

وشارك ألبا، مع الفريق الكاتالوني، في 458 مباراة (في كل المسابقات)، سجل خلالها 19 هدفًا، وصنع 91 تمريرة حاسمة، وذلك طوال 11 موسمًا مع النادي.