إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق"القاهرة_ الإسكندرية" الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي بدائرة المركز، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "مروه ع.ا.ا" 37 سنة مقيمة بناحية مركز وادي النطرون مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"مروان ا.ا" 8 سنوات مقيم بناحية محافظة الغربية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "سناء ا.ا" 12 سنة مقيمة بناحية محافظة الغربية، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "محمد ا.ا"11 سنة مقيم بناحية محافظة الغربية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "اسماعيل.م.م" 43 سنة مقيم بناحية محافظة الغربية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.