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د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات الإيجار.. حبس المتهم بقتل عمه بالوراق 4 أيام

حبس متهم
حبس متهم

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بقتل أحد أقاربه فى الوراق بسبب خلافات أسرية بينهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين أن المتهم أنهى حياة أحد أقاربه نتيجة خلافات بينهما، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، فتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في الوراق، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء، وأن أحد أقاربه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق التي أمرت بما سبق.

التحقيقات الوراق خلافات أسرية النيابة العامة بالجيزة تحريات المباحث

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