مصرع وإصابة 5 إثر انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسيوط الغربى

لقيت سيدة في العقد الثالث من العمر مصرعها، وأُصيب 4 آخرون بينهم طفلان إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد الصحراوي، فيما توقفت حركة المرور بصورة جزئية، وهرع المارّة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم حتى وصول الشرطة والإسعاف.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لٌطّيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مروّع على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس بدائرة المركز ووجود جثة ومتوفين.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصاب الأول إلى قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، حسب إصابة كل منهم.

جرت إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتيسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفية لذويها لتشييعها إلى مثواها الأخير عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.