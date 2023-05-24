خبيرة اقتصادية: الرئيس السيسى يحمل هموم القارة الإفريقية بالمحافل الدولية

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل معه هموم القارة الإفريقية في جميع المحافل الدولية، مشيرة إلى أن مصر جزء أصيل من القارة ولا تملك ترف الابتعاد عنها.

وأضافت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن العالم لمس دفاع مصر المستمر عن القارة الإفريقية التي تستحق أن تكون في مكان أفضل، ومصر جديرة بأن تستضيف المؤتمرات والمحافل الدولية نظرًا للاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به.

خبيرة اقتصادية: مصر من أكبر 3 مساهمين في بنك التنمية الإفريقي

وتابعت أستاذ الاقتصاد والطاقة أن القارة الإفريقية تحتاج إلى استثمارات حقيقية وليست طامعة في ثرواتها، منوهة بأن مصر من أكبر 3 مساهمين في بنك التنمية الإفريقي وتتمتع بسمعة طيبة وإشادة في جميع المحافل الدولية بما لديها من آليات وأدوات الاستثمار.