رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، بامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، في جميع المحافظات، إذ ازدادت معدلات البحث من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، عن بوابة التعليم الأساسي، عبر محرك جوجل.

بوابة التعليم الأساسي 2023

وارتفعت معدلات البحث على نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، خلال الأيام الماضية، للصفوف النقل، وبدأ البحث من أولياء الأمور، بعد اقتراب موعد إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي، للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، لجميع صفوف النقل الابتدائي والإعدادي.

نتائج الامتحانات عبر بوابة التعليم الأساسي

ويستعرض «الدستور» خلال التقرير التالي، كيفية الحصول على نتيجة صفوف النقل، بامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

ويمكن لجميع الطلبة وأولياء الأمور الراغبين في الحصول على نتيجة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول عبر الرابط التالي: لينك بوابة التعليم الأساسي 2023 من هنا.

كتابة الرقم القومي المدون في شهادة الميلاد للطالب

اختيار المرحلة الدراسية

اختيار الصف الدراسي

اختيار العام الدراسي

اختيار الفصل الدراسي.

وفي الختام يتم الضغط على عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الطالب الذي حصل عليها على مدار العام الدراسي وتشمل نتيجة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

تصحيح امتحانات صفوف النقل

وتبدأ الإدارات التعليمية التابعة لمديريات التربية والتعليم فى جميع المحافظات، للانتهاء من تصحيح امتحانات صفوف النقل.

كما يتم الانتهاء من مراجعتها تجهيز النتائج ورفعها على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية، وفور تجهيز النتيجة، ورفعها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

على أن سيتم إتاحتها لجميع الطلبة والطالبات، بالرقم القومي.

وقالت مصادر داخل الإدارات التعليمية، إنه سيتم اعلان نتيجة صفوف النقل الأسبوع المقبل، قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

واختتمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اختبارات امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، للشهادة الإعدادية، أمس.