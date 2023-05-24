رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم التاني وتوزيع الدرجات

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثاني، عقب انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوى، حيث من المفترض أن تعلن وزارة التربية والتعليم قريبا عن رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثاني والذي يكون من خلال موقعها الرسمى.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثاني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الصف الثاني الثانوى سوف تكون متواجدة فى المدارس خلال الأسبوع المقبل، وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فإن نتيجة الصف الثاني الثانوى مقسمة إلى 140 درجة على كل ترم سواء الترم الاول أو الثاني.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الثاني

وقبل ظهور النتيجة يسعى العديد من الطلاب لمعرفة توزيعة الدرجات الخاصة بالنتيجة الخاصة بالصف الثاني الثانوي وهى كالتالى:

مادة اللغة العربية 50 درجة للمادة.

درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة للمادة.

درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة.

درجات مادة الرياضيات بمجموع 40 درجة.

توزيع مادة الأحياء 20 درجة

توزيع مادة الفيزياء 20 درجة

توزيع مادة الكيمياء 20 درجة.

توزيع مادة الجغرافيا 20 درجة.

توزيع مادة التاريخ 20 درجة.

توزيع مادة الفلسفة والمنطق بمجموع كلى 20 درجة لكل منهما حسب التخصص الذي يدرس فيه طالب 2 ثانوي عام سواء علمي أو أدبي.

تقدير امتياز إذا حصل الطالب على مجموع يتراوح بين 85 إلى 100 درجة.

تقدير جيد جدا إذا حصل الطالب على مجموع 65 إلى 85 درجة.

تقدير جيد إذا حصل على الطالب على مجموع 50 إلى 65 درجة.

وأقل من ذلك يحصل على تقدير ضعيف ويكون مطلوب منه أن يقوم بإعادة امتحان المادة مرة ثانية في اختبارات الدور الثاني ليحصل على تقدير أعلى من ضعيف.