الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة منتصف الأسبوع المقبل

طلاب
طلاب

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة، أمس الثلاثاء، من امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023.

وفي ذات السياق، قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جارٍ الآن تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة.

وأضاف المصدر أن مدير المديرية اطمأن بنفسه على سير عملية التصحيح وتقدير الدرجات، مشددًا على الالتزام والدقة في التصحيح، وعدم ترك أي سؤال بدون تصحيح والمراجعة المستمرة والدقيقة.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة منتصف الأسبوع المقبل، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فور اعتمادها رسميًا من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

2022 2023 التربية والتعليم والتعليم الفني الإعدادية 2023 إعلان نتيجة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الهواتف المحمولة

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