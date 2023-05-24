الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظة القاهرة تُعلن موعد نتيجة الترم الثانى لسنوات النقل

طلاب الابتدائى
طلاب الابتدائى

أعلنت محافظة القاهرة أن نتيجة الترم الثاني لسنوات النقل (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادي) ستكون متاحة غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على التليفون الأرضي 09000100، أو التليفون المحمول 5757.

وأشارت إلى إمكانية الحصول على النتيجة، عن طريق المحادثة الآلية في اللينك التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

وكان قد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 /2023، أمس الثلاثاء.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة إنه جار الآن تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة.

وأضاف المصدر أن مدير المديرية اطمأن بنفسه على سير عملية التصحيح وتقدير الدرجات، مؤكدًا على الالتزام والدقة في التصحيح، وعدم ترك أى سؤال بدون تصحيح والمراجعة المستمرة والدقيقة.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة في منتصف الأسبوع المقبل، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فور اعتمادها رسميًا من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

 

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